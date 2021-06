Residente de Chula Vista denuncia presunta discriminación en corte de San Diego

(NOTICIAS YA).- Una residente de Chula Vista denuncia un presunto incidente de discriminación en una corte de San Diego y ahora planea llevar su queja hasta las ultimas consecuencias.

Elsa Beileson acudió a la corte superior en el sur de San Diego para darle seguimiento al pago de una multa, pero tras pasar el área de inspección fue supuestamente detenida por un oficial del Alguacil.

La confusión por la diferencia de idioma llevó a Elsa a tener que pasar varias veces por el detector de metal, al no poder expresar que no podía remover sus pulseras.

Elsa alega que fue hasta una revision exhaustiva que la dejaron pasar, pero para entonces el daño emocional ya estaba hecho. .

“Ya en las escaleras yo ya iba en shock, no pensaba nada, solamente estaba, se me salían las lágrimas, me sentía muy humillada, me sentí muy humillada ante toda la gente", comentó Beileson.

Personal de la corte la asistió al mismo tiempo que una supervisora del Alguacil supuestamente atendió su caso; presuntamente asegurando que revisarian el video.

“Y que ya revisaron las cámaras y que no hay nada, que el oficial actuó como tenía que actuar porque yo no seguía las instrucciones.”

No satisfecha, Elsa ahora busca el asesoramiento de abogados para presentar una posible demanda. Y señala que por muy pequeño que sea el incidente, hay que reportar y no quedarse callados.

“Creo que no se vale, que la ciudadanía, sobretodo las personas que no hablamos perfectamente inglés, tienen que poner."