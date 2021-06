Taza de contagios alentadora en San Diego antes de tan esperada reapertura económica

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif . - Los casos de COVID-19 continúan en niveles alentadores en el condado de San Diego, y la region podría avanzar a nivel amarillo a partir de la próxima semana.

El condado cuenta con menos de 2 casos por cada 100,000 habitantes; números que si se mantienen para la siguiente semana, San Diego calificaría para la fase menos restrictiva.

En dicha fase amarilla, restaurantes, cines, gimnasios, e iglesias, podrán operar al 50% de capacidad. Los bares pueden abrir sus puertas al 25%, mientras que los centros comerciales no tienen restricciones de aforo.

Sin embargo, las medidas durarían tan solo una semana, debido a que el 15 de junio, el estado eliminará el sistema de las fases de colores.

Es entonces cuando terminan las limitaciones de capacidad en comercios; además del mandato de utilizar mascarillas para las personas vacunadas. Por lo que se espera que la reapertura total ocasione un impulso en la economía.

Pero expertos de salud advierten que eso NO quiere decir que el virus desaparecerá, por lo que recomiendan no bajar la guardia, especialmente los que aún no se han vacunado.