Texas busca desalojar a niños migrantes de los refugios estatales

(POLÍTICA YA). – Como parte de su enfrentamiento con el gobierno del presidente Joe Biden, el gobernador de Texas Greg Abbott ordenó el fin de los contratos con los centros de refugios en el estado que albergan a niños y adolescentes migrantes que han llegado solos a la frontera.

"Las políticas de inmigración de la administración Biden están fallando a los tejanos, causando una crisis humanitaria en muchas comunidades de Texas a lo largo de la frontera", dijo Abbott al emitir la orden, como parte de una declaración de emergencia.

La orden podría significar el desalojo de miles de niños migrantes que permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

El gobernador instruyó a los reguladores estatales del cuidado infantil que retiren las licencias de unas 52 operaciones residenciales generales y agencias de colocación de niños en Texas que tienen contratos con la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS para cuidar a niños inmigrantes indocumentados.

ORR tiene contratos con unas 200 instalaciones en 22 estados.

La medida de Abbott obligaría a los centros a dejar de atender a menores no acompañados en unos tres meses, porque las instalaciones deben tener licencias estatales para calificar para los contratos federales.

Según datos del HHS, ahora hay unos 17 mil niños migrantes bajo su custodia esperando reunirse con sus familiares o un adulto patrocinador en Estados Unidos.

Hasta el 19 de mayo, 4,223 de esos menores estaban alojados en instalaciones con licencia estatal o agencias de colocación de niños en Texas, según la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado.

"Si el gobernador realmente implementa la orden, podría desplazar a más de 4,000 niños"

Aunque no está claro cuántos se mantienen en sitios de emergencia sin licencia, como el que acaba de cerrar en Dallas o el sitio en la base del ejército de Fort Bliss en El Paso, que puede albergar hasta 10,000 niños y adolescentes migrantes no acompañados, la orden de Abbott podría forzar la reubicación de hasta una cuarta parte de los niños en todo el país, calculó el diario The Dallas Morning News.

"Si el gobernador realmente implementa la orden, podría desplazar a más de 4,000 niños", dijo al diario The New York Times Leecia Welch, abogada y directora principal de la práctica de defensa legal y bienestar infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil. “Y afectaría a muchas más en el futuro, dado que muchas camas con licencia no se utilizan actualmente. En el mejor de los casos, está creando un gran lío y podría ser un desastre total”.