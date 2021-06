Todo lo que debe tener en cuenta si vivirá la final y la semifinal en el estadio

(NOTICIAS YA).- Luego de más de un año de eventos cancelados, Denver vuelve a disfrutar de un evento masivo.

‘No van a haber restricciones ni de máscara ni de distanciamiento social y el evento es al cien por ciento de capacidad’, dijo Tony Díaz, vocero del Departamento de Salud de Denver.

En la semifinal y final de la liga de naciones de Concacaf se vivirá el regreso a la normalidad pero:

‘Mantengan sus precauciones si no se ha vacunado, use la máscara’, recomienda Díaz.

Aunque no va a haber un control para verificar si usted ya se vacunó o no, lo que sí encontrará, si no se ha inmunizado, es la oportunidad de poner su brazo contra la pandemia, al ingresar al estadio habrá una clínica móvil de vacunación.

‘Hoy de 4:00 a 9:00 y el domingo de 2:00 a 8:00 de la noche’, informa el funcionario.

Y si ya se vacunó es mejor que tenga una máscara a la mano, especialmente en las filas de ingreso y si no va a llevar su carro al estadio.

‘Si uno está en transporte público tiene que mantener distancia, el cubrebocas, es una orden federal que la ciudad de Denver añadió a la orden local’, puntualiza Díaz.

Esto incluye bus, tren, Uber, Lyft y todos los viajes compartidos. Y si se pregunta por la seguridad en el estadio para los dos eventos.

‘Siempre estamos preparados para cualquier situación, vamos a tener oficiales dentro y oficiales afuera para el tráfico’, dice Jay Casillas, vocero del Departamento de policía de Denver.

Sin embargo, su ayuda será vital para evitar pasar un mal momento.

‘Como cualquier otro evento le pedimos al público que si ven algo raro o sospechoso nunca dude en dejarnos saber bien sea a un oficial que esté allí o llamando al 911’, dice Casillas.

La Patrulla estatal de Colorado también está lista para proteger las carreteras.

‘Por favor agarren su viaje al estadio previniendo el tráfico que va a estar pesado definitivamente’, dice el patrullero estatal Iván Alvarado.

Igualmente, recomienda usar medios de transporte público para evitar congestiones y también por si decide tomar licor, y por supuesto

‘Mantener la calma, que respeten definitivamente a todos los que van a estar haciendo porras por los diferentes equipos’

Sobre esto Concacaf dijo que en el evento no se tolerará lenguaje racista u homofóbico de los fanáticos individuales o en cánticos grupales, los infractores estarán sujetos a expulsión del estadio y dependiendo de la gravedad de la situación, podrían hasta suspender el partido.