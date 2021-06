Tormentas con ráfagas peligrosas de viento se esperan para esta tarde - noche en el DMV

(NOTICIAS YA).- El Servicio Nacional de Meteorología a emitido una advertencia de lluvias y tormentas eléctricas esta tarde en nuestra área de Washington, DC, Maryland y Virginia.

Una de las cuentas oficiales emitió una valiosa información que advierte de los cambios que podrían haber en las próximas horas.

Showers and thunderstorms are still expected this afternoon and evening. Some of the storms may be severe with damaging wind gusts. Also, a Flash Flood Watch has been issued for parts of northeast Maryland from 3-10 PM for the potential for localized amounts of 2-4" of rain. pic.twitter.com/vGo6M7Om3G

— NWS Baltimore-Washington (@NWS_BaltWash) June 3, 2021