VIDEO: Buscan a sospechoso de robo en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Pensó que era un conductor de transporte compartido, pero terminó siendo víctima de robo.

El sábado 29 de mayo, una mujer se encontraba esperando un vehículo que la llevaría a su hotel, pero un hombre se le acercó y ella accedió a subirse al automóvil. De acuerdo a la policía metropolitana, el presunto conductor la llevó a un centro comercial sobre Boulder Highway y Flamingo Rd. donde procedió a despojarla de sus pertenencias.

La víctima le explicó a las autoridades que recibió ayuda de una persona -quien llamó al servicio de emergencias 911-.

El sospechoso es descrito como un hombre hispano o anglosajón y maneja un automóvil blanco, posiblemente Honda Accord.

Detectives are seeking the publics assistance in identifying the suspect who robbed a victim on May 29, 2021.

Anyone who may know the suspect, the plate of the car, or has any information about this crime is urged to call 702-828-3421.https://t.co/QHmaoUbbxi

— LVMPD (@LVMPD) June 3, 2021