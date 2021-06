Ya no será ilegal usar luces de emergencia cuando llueva en Florida

(NOTICIAS YA).- A partir del 1 de julio de 2021 los conductores de Florida ya podrán usar las luces de emergencia en las autopistas estatales cuando llueva intensanmente y no haya buena visibilidad para circular de forma segura.

A menos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vete la medida, los conductores ya podrán encender los intermitentes en vías cuyo límite de velocidad supere las 55 mph y las condiciones de visibilidad sean extremadamente malas.

Puede consultar el proyecto de ley, de 38 páginas en el siguiente enlace: SB1194

Durante años, las autoridades estatales alertaban de que el uso de estas señales intermitentes era ilegal.

Durante años, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, sigles en inglés) destacó que el uso de estas señales genera confusión tanto para otros conductores, que pueden creer que el automóvil va a girar, como para las autoridades que pueden creer que el conductor necesita ayuda. Sin embargo, esta la ley de Florida sobre uso de luces de emergencia no es común, y solo otros 10 estados prohíben su uso mientras se conduce, según AAA.

