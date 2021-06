¡La Florida Cup más GIGANTE que nunca regresa a Orlando!

(NOTICIAS YA).- Con distintas fechas, pero la Florida Cup se realizará por séptima ocasión en el centro de la Florida. El torneo que veía a grandes equipos europeos, sudamericanos y estadounidenses competir durante enero cada año desde 2015, ahora será en verano.

Otras ediciones de este torneo han tenido más partidos y más estadios, pero ninguno con los GIGANTES equipos que vendrán a Orlando a finales del siguiente mes. El Inter Milán italiano, los ingleses Arsenal FC y Everton, más los Millonarios de Colombia serán los invitados de lujo para la Florida Cup 2021.

✈️ We're heading to the Sunshine State! 😎

🇺🇸 Florida, we'll be touching down in July for the @Florida_Cup 🏆

