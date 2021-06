Se emite carta de “No confianza” dirigida hacia el Sheriff Erick Garza

El Departamento del Condado de Cameron y la Asociación de Diputados del Sheriff del Condado emitieron una carta de “No Confianza” dirigida al Sheriff Erick Garza.

La carta enviada al Sheriff Garza esta relacionada con el Capitán Abraham Rodríguez y el Jefe adjunto Roberth García.

“Numerosos y persistentes problemas han llegado a existir en la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron durante el período en que usted (Garza) y su Jefe Adjunto han estado al frente." dice la carta.

Se lee que tanto el Condado de Cameron como la Asociación de Diputados del Sheriff del Condado no están de acuerdo con el trabajo que se ha realizado por parte del Sheriff Erick Garza, donde expresan no tener confianza, además de no estar de acuerdo en cómo manejan las cosas. Se recalca que no creen que ofrezca "un liderazgo eficaz, competente, veraz, compasivo y digno de confianza en el departamento".

En el documento se tratan más de 10 factores de relevancia que ocasionan el descontento de las autoridades en la ejecución del trabajo de las personas citadas, entre las que destacan son:

*Moral del personal extremadamente baja

*La arrogancia del Jefe García y el Capitán Rodríguez por el conocimiento y la experiencia del personal

*La incapacidad del Capitán Rodríguez de dotar de personal adecuado a la división de patrulla y de tener suficiente personal para patrullar y proteger a los ciudadanos del condado de Cameron

*El hostigamiento continuo del Jefe Gracia y el Capitán Rodríguez, amenazas de acciones y comentarios del personal y represalias políticas del personal que apoyó a la anterior administración del alguacil.

Estos son algunos de los puntos en los que se está totalmente en desacuerdo con el equipo de trabajo del Sheriff Erick Garza.

La carta también será entregada al Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron al Juez del Condado Eddie Treviño Jr. así como a la Comisión del Cumplimiento de la Ley de Texas.