Le niegan diploma por usar bandera de México en su graduación

(NOTICIAS YA).- Un estudiante de Carolina del Norte recibió su diploma este lunes, luego de que este le fuera negado por portar una bandera de México en su ceremonia de graduación.

De acuerdo con USA Today, el video del momento en que la directora de la preparatoria Asheboro, en la ciudad del mismo nombre, se rehusó a entregar el documento a Ever López se volvió viral en las redes sociales.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3

— ♔ Adolfo Hurtado ♕ (@dolfoohurtado) June 4, 2021