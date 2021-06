Masacre en Miami: 3 muertos y 6 heridos en balacera

(NOTICIAS YA).- Una tragedia de la cual aún no se conocen sus causas sucedió a eso de las 2 de la mañana de domingo 6 de junio en el área de Kendall, al sur de Miami.

Una fiesta de graduación estaba por terminar en un salón de fiestas/restaurante en un centro comercial, cuando dos vehículos pasaron en frente y desde ahí comenzaron a disparar contra la multitud. Uno de los vehículos intentó huir, pero se estrelló con un muro y sus dos ocupantes perdieron la vida.

De acuerdo a información de WKMG, los autos sospechosos son un Chevy Malibu oscuro y un Toyota Camry blanco. Uno de ellos se estrelló al intentar huir en una pared del campus en Miami-Dade College, muriendo ambos pasajeros y pudiendo recuperar una de las armas.

Este es el mensaje de "Freddy" Ramirez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade, a través de su cuenta oficial:

Our community was again painfully struck by gun violence overnight. No one is immune, this shooting took the life of a correctional officer. We all have the responsibility to report these killers. My deepest condolences to those affected by this intentional act of violence.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) June 6, 2021