Mensajes de texto al 911: Nuevo sistema de emergencia para residentes de Hillsborough

(NOTICIAS YA).- Ahora los residentes del condado Hillsborough cuentan con la opción de enviar un mensaje de texto al 911, en caso de no poder hacer la llamada regular, según informó la Oficina del Alguacil de esta entidad.

Aumentan patrullaje marino en la bahía de Tampa

A través de este nuevo programa, las autoridades ofrecen una nueva vía de comunicación en momentos de emergencia en los cuales hacer una llamada represente ser peligrosa o en caso de no contar con recepción telefónica.

Además, este servicio brinda una alternativa a aquellas personas con discapacidad auditiva o del habla que no pueden comunicarse con el sistema de emergencia regular.

¡Caimán de 9 pies sorprende a familia de Florida dentro de su casa!

La Oficina del Alguacil del condado Hillsborough insiste en llamar al momento de una emergencia, como normalmente se hace, pero en caso de no poder hacerlo, enviar el mensaje de texto al 911.

Es importante resaltar que los despachadores del 911 no pueden recibir:

Sin embargo, la Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough reitera que se debe responder a la brevedad posible la solicitud de los despachadores del 911 para acelerar el proceso de ayuda.

"Queremos ser proactivos para ayudar a nuestros residentes a sentirse seguros y preparados para una emergencia. Una emergencia puede sucederle a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que nuestro objetivo es brindar a la comunidad una forma más de obtener ayuda durante una crisis", indicó el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

In partnership with Hillsborough County, #teamHCSO now has a Text-to-911 system. Text-to-911 is not meant to replace traditional 911 calls.

Residents can send an emergency text, by texting 911. Dispatchers will reply & ask for more information. #SHARE this message! pic.twitter.com/HUgzHNWWsl

— HCSO (@HCSOSheriff) June 7, 2021