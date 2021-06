Muere abuela en choque al ser impactada por conductor que se pasó el alto

(NOTICIAS YA).- La puerta del chofer y cofre de este sedán marca Nissan modelo Altima quedaron completamente destruidos.

“Desafortunadamente la persona que iba manejando el nissan falleció en la escena a causa del accidente, el conductor del ford mustang fue llevado a un hospital local y arrestado con cargos de homicidio involuntario,” dijo Oscar Miranda, oficial del departamento de policía de Chula Vista.

La víctima Martha Bertha Villalobos Romo de 57 años iba acompañada de sus dos nietos.

“Eran menores de 7 y 10 años y fueron transportados a un hospital local con heridas leves,” indicó el oficial Miranda.

El choque ocurrió este sábado a eso de las 6 de la tarde en la intersección de la calle L y la avenida tercera cuando el Mustang se pasó el alto y parecía que manejaba en sentido contrario.

“Iba en la línea número para dar vuelta que tenía dar vuelta en la izquierda, el vehículo se pasó la luz roja antes entrar en la intersección, continuo hacia el oeste, el altima iba manejando al sur en la línea número uno porque ellos tenían la luz verde y el ford mustang impacto al Nissan Altima,” explicó el oficial Miranda.

En redes sociales, su hija escribió lo siguiente “ayer perdí a mi mama pero diosito se ganó el ángel más hermoso.” El chofer del Mustang ya fue identificado por las autoridades quienes han descartado el uso de alcohol o drogas como un factor en este accidente.

“El conductor es Alonso Borboa Piña de 22 años,” señaló el oficial Miranda.

Update regarding the fatal traffic collision from Saturday pic.twitter.com/ByZjyWA9Ar

— Chula Vista Police (@ChulaVistaPD) June 8, 2021