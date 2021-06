Otro joven posiblemente hispano desaparece en las invisibles corrientes del Río Potomac

(NOTICIAS YA).- Otro joven posiblemente hispano de nuestra región desaparece en las traicioneras aguas del Río Potomac, en estos momentos en los que muchos latinos salen a disfrutar de las cálidas temperaturas, las autoridades hacen un llamado de alerta a los que prefieran visitar el Río.

Según el departamento de bomberos otro joven a quien describieron como posiblemente hispano de 25 años de edad desapareció en el río Potomac, convirtiéndose en la segunda persona que desaparece en el Río en menos de una semana.

Las autoridades hacen un llamado de alerta a los hispanos especialmente con la llegada de las cálidas temperaturas pues muchos acostumbran a llegar al río para pescar, hacer asados entre otras actividades.

Las autoridades advierten que aunque el río es bonito y un lugar preferido para muchos, también es peligroso. Especialmente tras la confirmación de la desaparición de otra persona en las corrientes invisibles del Potomac.

Oscar García, capitán del departamento de bomberos de Montgomery dijo que: “Desafortunadamente todos los años tenemos a gente que entra al río y no pone atención a las señales. Queremos que la gente disfrute de los parques pero no se permite nadar. Aunque está caliente, el agua se mantiene fría y en cuanto entre paraliza su cuerpo y ya no puede salir”.

El más reciente ahogamiento ocurrió cerca de Fletchers Boathouse en DC donde tras una intensa búsqueda, a través de Twitter el departamento de bomberos confirmó la desaparición el domingo a eso de las 5 de la tarde.

El departamento de bomberos insta a los residentes que consideren las siguientes recomendaciones si planean visitar el río.

Las autoridades le recuerdan que es ilegal nadar en el río Potomac los infractores podrían ser multados con más de 200 dólares.

Mientras tanto, de acuerdo con el departamento de la policía metropolitana la búsqueda por el joven continuará activa por los próximos días.