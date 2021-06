Por actividades de vuelos espaciales se cierra temporalmente carretera de la playa de Boca Chica

El Juez del Condado de Cameron Eddie Treviño Jr. ordenó el cierre temporal de la carretera estatal 4, (State Highway 4) cerca de la entrada a la Playa Boca Chica.

He ordenado el cierre temporal e intermitente de una porción de la carretera Estatal 4 con el propósito de proteger la salud y la seguridad pública durante las actividades de prueba de Space X, el 8 de junio del 2021, entre las 9:20 a.m. hora central hasta las 11:30 a.m. del mismo día. A intervalos apropiados, la carretera se volverá a abrir para permitir el paso del tráfico luego se volverá a cerrar para la continuación de las actividades de los vuelos espaciales. Durante estos cierres intermitentes de carreteras, la Playa de Boca Chica permanecerá abierta el público” indico el Juez Eddie Treviño.

Las autoridades del condado así como los funcionarios de Space X trabajan en conjunto para garantizar la seguridad de los residentes y de cualquier persona y no permiten el paso a estas áreas durante las horas indicadas por el Juez Treviño

Bajo la autoridad otorgada por el Condado de Cameron, conforme a la Sección 61.132 del Código de Recursos Naturales de Texas, que permite a la Oficina General de Tierras de Texas ("GLO") por sus siglas en inglés y al Condado, bajo acuerdos y términos , permite que Boca Chica Beach puede ser cerrada temporalmente por lanzamientos espaciales, esto en conformidad con el número de contrato 2013C08253 / GLO número de contrato 13-447-000-7916 entre el Condado y la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), que especifican las circunstancias bajo las cuales el Condado esta autorizado para poder cerrar playas o puntos de acceso a las mismas, con el único propósito de proteger la salud pública y la seguridad durante las actividades de vuelos espaciales.

Se dio a conocer que únicamente los residentes del lugar que comprueben mediante una identificación oficial podrán tener acceso en cualquiera de los dos puntos de control establecidos para poder llegar a sus hogares.

Por otro lado en caso de que existiera una emergencia, las autoridades explican que solo tendrán acceso a esos lugares a personal médico y personas que representen la ley.