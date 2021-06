Abatido a tiros joven de 17 años tras presunta venta de drogas en Polk, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Un joven de 17 años fue presuntamente asesinado la noche de este lunes dentro de su camioneta en un parque cerca de Bartow, cuando supuestamente iba a vender marihuana a unos sujetos, según información oficial.

La Oficina del Alguacil del condado Polk informó este martes la muerte de Taigur Taguri, de 17 años, quien según una testigo que lo acompañaba la noche de este lunes cuando fue asesinado, estaban en Lakeland y Taguri le preguntó si quería dar un paseo, por lo que se dirigieron hasta un parque cerca de Bartow.

La testigo aseguró a las autoridades que al llegar a dicho parque no sabía dónde estaba, pues nunca había ido a ese lugar.

Estando dentro de la camioneta de Taguri, una Chevrolet Silverado roja, la testigo vió cómo varios hombres de piel oscura se acercaron al vehículo, abrieron las puertas y comenzaron a disparar contra Taguri. Luego, los sospechosos huyeron de la escena del crimen.

Cuando las autoridades llegaron al Gordon Heights Park, hallaron el cuerpo de Taguri en el asiento del conductor de su vehículo, el cual impactó contra las instalaciones del parque infantil.

La Oficina del Alguacil del condado Polk informó que remolcaron la camioneta de la víctima para realizar las respectivas averiguaciones sobre la mortal balacera. Además, publicaron una foto sobre cómo quedó la escena tras retirar el vehículo de Taguri.

