Ante declaraciones del gobernador Abbott diferentes organizaciones alzan la voz

El Juez del Condado Richard Cortez tuvo una reunión a puerta cerrada con un grupo de funcionarios para hablar sobre las declaraciones hechas por el gobernador de Texas Greg Abbott, de arrestar a quienes crucen ilegalmente la frontera, refiriéndose también a las personas que solicitan asilo político.

Aunque se sabe que las autoridades del gobierno federal son las encargadas de poder hacer los arrestos de estas personas, Cortez declaró que aún no saben que agencias serán las encargadas de arrestar a los migrantes, en que lugares estarán bajo custodia o de dónde vendrán los recursos para los alimentos, pruebas de mitigación de COVID 19, etc.

Ante estas declaraciones varias agencias pro inmigrantes han alzado la voz manifestando su rechazo ante el anuncio del gobernador texano, catalogando estas medidas como una estrategia para infundir miedo a las personas que solicitan asilo.

Dani Marrero Hi activista de la organización LUPE se refiere a esta situación expresando lo siguiente, “Ahora vemos muchos oficiales electos que están de acuerdo, que saben que están de acuerdo y que saben que arrestar familias, arrestar niños migrantes no es lo que hacemos en el Valle, no lo hacemos legalmente y no lo haremos moralmente.”

Por su parte el congresista Henry Cuellar indicó que a pesar de que no comparte la misma opinión del gobernador Abbott, si es muy necesario establecer un plan que ayude al flujo de migrantes, porque con la reapertura de los puentes internacionales puede generar que las organizaciones del crimen organizado se aprovechen de los migrantes y ofrezcan sus servicios de contrabando de personas.

“Y con este cambio que pueden entrar totalmente, van a entrar muchas personas que van a ir al puente y no se van a parar en el medio del puente y en ese caso todos van a pedir asilo y esto va a ser algo que va a poner más estrés en los Estados Unidos” indicó el Congresista Henry Cuellar.

El próximo jueves el gobernador Abbott se reunirá con los líderes de las ciudades fronterizas en Del Río para discutir todo sobre la crisis migratoria que se presenta en la frontera sur.