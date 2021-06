Biden busca expandir y arreglar el sistema de inmigración

De acuerdo a un documento de 46 páginas obtenido por el diario the New York Times, la administración de Biden busca expandir el sistema de migración. El presidente Biden buscará facilitar la migración por medio de formularios sencillos, además de poner menos obstáculos a los solicitantes. El tiempo promedio que lleva por citar un ejemplo él aprobar las tarjetas de residencia patrocinadas por el empleador se ha duplicado. Y no creerá esto: Hay 900 mil casos de solicitudes de ciudadanía pendientes, un aumento de un 80% desde 2014. Hablamos de esto con el abogado Xavier Racine.