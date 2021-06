Están robando la identidad de los fallecidos por COVID-19

(NOTICIAS YA).-Un programa federal de los Estados Unidos está ayudando a pagar los gastos funerarios de las personas que murieron a causa del COVID-19 y desafortunadamente, los estafadores están usando el dolor de las familias como una oportunidad.

‘Para comunicarse con usted supuestamente del gobierno ofreciéndole esta ayuda para pagar el costo del funeral’, explica Keylen Villagrana, portavoz de Better Business Bureau.

Lo que se convierte en un alivio en medio del duelo: ‘Los estafadores quieren que usted reaccione con sus emociones, esté uno bien contento y no la piense dos veces antes de entregar su información personal’, agrega Villagrana.

Este supuesto funcionario del gobierno le va a decir que necesita la información para "registrarse" en el programa. Le pueden pedir el nombre, la fecha de nacimiento y el número del seguro social de su familiar fallecido.

‘Si usted recibe esta llamada tome dos pasos porque lo que ellos quieren es su información personal para poder robarle esa identidad’, recomienda Villagrana.

Normalmente la agencia FEMA no llama a las personas para brindar la ayuda

‘Ellos saben que sensible es esta información y entonces ellos no le van a pedir y hacer el proceso por llamada telefónica’.

Pero los impostores no solo están robando identidades a través de llamadas. Por lo que si usted recibe un texto o un email supuestamente de la agencia federal, piense dos veces antes de entrar a ese enlace

‘Los estafadores quieren que usted haga clic a ese enlace y ya ellos puedan instalar un programa maligno en su teléfono o computador y robarles su información’, advierte.

Otra estrategia que están usando los estafadores es presión: ‘Le van a decir ese es un programa que tiene que aplicar lo más pronto posible o si no se va a acabar todos los fondos’

Pero no se deje llevar por esto, y mantenga la calma. La versión real del programa de FEMA no tiene fecha límite para postularse. Además, no se ha establecido un límite en la financiación, por lo que los fondos no se van a agotar.

Y si ha detectado una estafa, repórtelo en la página web BBB.org/TransitTracker , y así podrá ayudar a otras personas a evitar caer en estas trampas.

Para más información

Puede obtener más información sobre el programa de asistencia funeraria COVID-19 de FEMA aquí y leer más sobre estafas . Obtenga más información sobre las estafas de subvenciones del gobierno en este consejo de BBB y para obtener más información sobre las estafas relacionadas con el coronavirus, consulte BBB.org/coronavirus .