Feliz Rita Moreno de volver a su "lugar sagrado"

(NOTICIAS YA).- La tierra que vio nacer a la actriz Rita Moreno, hace 89 años, fue testigo ayer de la premier del documental sobre su vida, titulado Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It, en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“El documental está lleno de mi vida”, comentó de entrada la leyenda boricua a medios de Puerto Rico. “Es auténtico y lleno de verdades porque me hice una promesa de que si iba a hacer un documental como este, tenía que decir lo que es, no inventarme nada. Aquí no hay nada de mentiras”, recalcó. "Me siento nerviosa probablemente porque tengo que hablar un montón de español y mi español está un poco cojito. Para mí es importante hablarlo, aunque se vea feo de vez en cuando", dijo.

Por la misma desfilaron los actores Justina Machado, Isabella Gómez y Marcel Ruiz, quienes integraron la serie One Day at a Time junto a Moreno; los también histriones boricuas Ivonne Coll y Modesto Lacén; la cantante iLe, el productor de la mencionada serie, Brent Miller; la coproductora del documental, Ilia Vélez; y la directora del mismo, Mariem Pérez.

“A través de la historia de Rita Moreno estamos presentando la de muchas mujeres inmigrantes en Estados Unidos. Lo que eso significa, el prejuicio, el sacrificio y el esfuerzo para lograr tus sueños”, explicó Pérez sobre la pieza, que explora las luchas de Moreno contra el sexismo y el abuso sexual, así como su intento de suicidio y una relación tóxica con Marlon Brando.

El documental cuenta con entrevistas a Héctor Elizondo, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Lin-Manuel Miranda, Eva Longoria, Justina, Karen Olivo y Gloria Estefan, entre otros. La producción se exhibirá desde el 18 de junio en salas de cine de Estados Unidos, Puerto Rico y en el resto del mundo.

Moreno regresará a la pantalla grande en diciembre, en la nueva versión de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Además, en tres semanas filmará “una película pequeñita”, en Los Ángeles.

Rosa Dolores Alverío (Rita Moreno) nació en Humacao, Puerto Rico el 11 de diciembre de 1931. Su madre, Rosa María, era una costurera, y su padre, Francisco «Paco» José Alverío, un agricultor. Moreno, cuya madre tenía 17 años en el momento de su nacimiento, se crio cerca de Juncos.​ La madre de Rita se trasladó a la ciudad de Nueva York en 1936, llevándose a su hija, pero no al hermano menor de Rita, Francisco. Luego de un tiempo Rita adoptó el apellido de su primer padrastro, Eduardo Moreno, segundo esposo de Rosa María. Rita tuvo un hermanastro, Dennis Moreno, quien murió en un accidente automovilístico.

