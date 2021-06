IRS envía cartas a familias que podrán recibir cheques por hijos

(NOTICIAS YA).- El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar cartas a más de 36 millones de familias estadounidenses que, según las declaraciones de impuestos presentadas ante la agencia, pueden ser elegibles para recibir pagos mensuales del Crédito tributario por hijos a partir de julio.

El Crédito tributario por hijos ampliado fue autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada en marzo. Las cartas están dirigidas a familias que pueden ser elegibles según la información que incluyeron en su declaración de impuestos federales de 2019 o 2020 o que usaron la herramienta Non-Filers en IRS.gov el año pasado para inscribirse para un Pago de impacto económico.

Las familias que sean elegibles para pagos adelantados del Crédito tributario por hijos recibirán una segunda carta personalizada con un estimado de su pago mensual, que comienza el 15 de julio.

La mayoría de las familias no necesitan tomar ninguna acción para obtener su pago. Normalmente, el IRS calculará la cantidad del pago con base en la declaración de impuestos de 2020. Si esa declaración no está disponible, ya sea porque aún no se ha presentado o aún no se ha procesado, el IRS determinará la cantidad del pago con la declaración de 2019.

Las familias elegibles comenzarán a recibir pagos por adelantado, ya sea mediante depósito directo o cheque. El pago será de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño calificado de 6 a 17 años.

El IRS emitirá pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos: el 15 de julio, el 13 de agosto, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

El IRS insta a las familias e individuos que aún no han presentado su declaración de 2020 o de 2019, a que lo hagan lo antes posible para que puedan recibir cualquier pago por adelantado para el que sean elegibles.

Presentar pronto también asegurará que el IRS tenga su información bancaria más actualizada, así como detalles clave acerca de los niños que califican. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos, como las familias sin hogar, las personas pobres de las zonas rurales y otros grupos desatendidos.

Para la mayoría de las personas, la manera más rápida y sencilla de presentar una declaración de impuestos es mediante el sistema Free File, disponible solo en IRS.gov.

Durante el verano, el IRS agregará herramientas adicionales y recursos en línea para ayudar con el pago por adelantado del Crédito tributario por hijos. Una de estas herramientas permitirá a las familias cancelar su inscripción para no recibir estos pagos por adelantado y, en su lugar, recibir el monto total del crédito cuando presenten su declaración de 2021 el próximo año.

Además, a finales de este año, las familias e individuos también podrán ir a IRS.gov y usar el Portal de Actualización de Crédito tributario por hijos para notificar al IRS acerca de cambios en sus ingresos, estado civil o número de hijos calificados, actualizar su información de depósito directo y hacer otros cambios para garantizar que reciban la cantidad correcta lo más rápido posible.

El IRS ha creado una página especial de Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021 en IRS.gov/creditoporhijos2021, diseñada para proporcionar la información más actualizada del crédito y los pagos por adelantado.

En las próximas semanas, esta también contará con otras herramientas en línea nuevas y útiles, que incluyen una herramienta interactiva de elegibilidad para el Crédito tributario por hijos para ayudar a las familias a determinar si califican para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos.

Otra herramienta, el Portal de Actualización de Crédito tributario por hijos, inicialmente permitirá a cualquier persona que se haya determinado que es elegible para pagos por adelantado cancelar su inscripción en el programa de pagos por adelantado. A finales de este año, permitirá a las personas verificar el estado de sus pagos, actualizar su información y estará disponible en español.

El Plan de Rescate Estadounidense elevó el máximo del Crédito tributario por hijos en 2021 a $3,600 para niños calificados menores de 6 años y a $3,000 por niño para niños calificados entre 6 y 17 años. Antes de 2021, el crédito valía hasta $2,000 por niño calificado elegible y los de 17 años no se consideraban niños calificados para el crédito.

El nuevo crédito máximo está disponible para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado (AGI) de:

$75,000 o menos para personas solteras ,

o menos para , $112,500 o menos para jefes de hogar y

o menos para y $150,000 o menos para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y para viudas y viudos calificados.

Además, todo el crédito es totalmente reembolsable para 2021. Esto significa que las familias elegibles pueden obtenerlo, incluso si no deben impuestos federales. Antes de este año, la porción reembolsable estaba limitada a $1,400 por hijo.

Para la información más actualizada acerca del Crédito tributario por hijos y los pagos por adelantado, visite:

Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021

*Basado en un comunicado del IRS en su sitio oficial

