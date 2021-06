Se "cae" el internet a nivel mundial

(NOTICIAS YA).- Innumerables sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron el martes después de que Fastly, una importante red de distribución de contenido, informara de una falla generalizada.

La falla incluye sitios y aplicaciones de noticias como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos otros.

También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios.

Otras plataformas y sitios importantes de Internet, incluidos Amazon, Target y Gov.uk, no funcionan.

El problema parece estar relacionado con una interrupción en Fastly, un proveedor de servicios en la nube.

“Seguimos investigando este problema”, dijo la compañía en su sitio web de estado del servicio, el cual estaba funcionando.

De acuerdo con CNN, la interrupción afectó a decenas de países de América, Europa y Asia, así como a Sudáfrica.

Fastly ayuda a mejorar los tiempos de carga de los sitios web y proporciona otros servicios a sitios, aplicaciones y plataformas de Internet, y cuenta con una gran red de servidores globales.

Cabe destacar que las interrupciones importantes de sitios web y aplicaciones ocurren de vez en cuando y, por lo general, no duran mucho: los proveedores de servicios de Internet, las redes de entrega de contenido y otros servicios de alojamiento se crean con múltiples redundancias y una red global de servidores de respaldo diseñados para reducir las interrupciones.

*Con información de CNN

