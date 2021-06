A 5 años de la tragedia del Pulse, estos eventos se harán en conmemoración

(NOTICIAS YA).- La noche que marcó a Orlando para siempre cumplirá 5 años este sábado 12 de junio. La tragedia de esa madrugada en el club nocturno Pulse fue conocida a nivel mundial y ha conmocionado al centro de la Florida desde entonces, siento un ataque directo contra la comunidad LGBTQ+, latina, y en general un crimen de lesa humanidad que dejó 49 fallecidos y decenas de heridos.

Se invita a toda la comunidad a la explanada del Dr. Phillips Center en el centro de la ciudad en lo que probablemente sea el evento más grande del fin de semana. La entrada será gratuita y se espera que cientos de personas atiendan a recordar a las víctimas a este centro, tal y como pasó días después de la tragedia 5 años atrás. El evento será también transmitido en vivo por YouTube y Facebook a través de la página de onePULSE.

Sábado 12 de junio. 7-8 p.m.

Dr. Phillips Center for the Performing Arts, 445 S Magnolia Ave Orlando, Florida, Estados Unidos 32801

The Five-Year Pulse Remembrance Ceremony is Saturday, June 12 at 7 p.m. EST. Reserve a free, socially distant box to watch a live stream of the ceremony at Dr. Phillips Center's Frontyard Festival at https://t.co/SHoMR5E5Sj . #Pulse5YearsLater #RememberPulse #Pulse5AñosDespués pic.twitter.com/KABMwqlVlu

Como cada año, la organización creada de entre las cenizas de la tragedia tendrá una ceremonia íntima de conmemoración para honrar a víctimas, familiares, sobrevivientes y a toda la comunidad de Orlando. Habrá vendedores de comida y bebida.

Sábado 12 de junio. 7-8 p.m.

PULSE, 1912 South Orange Avenue, Orlando, FL 32806

Los negocios de Church st. se unen para ofrecer este evento que recordará y celebrará las vidas de las víctimas. Entrada gratuita, se venderán comidas y bebidas.

Jueves 10 de junio, 5-10 p.m.

127 West Church Street, Orlando, FL 32801

As we approach the 5 year anniversary of the Pulse Nightclub shooting, we invite you to honor, remember, and reflect 🌈

Join us in honoring the 49 lives taken by attending donating blood, attending a remembrance event, or by visiting the Reflecting Pond all week long. pic.twitter.com/r3okG1AGJE

— UCF 😷 (@UCF) June 8, 2021