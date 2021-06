Capturan dos adolescentes sospechosos de asesinar a tiros a joven de 17 años en Polk

(NOTICIAS YA).- Dos jóvenes de 16 años y el padre de uno de ellos fueron arrestados este martes tras la investigación del asesinato a tiros de Taigur Taguri, la noche de este lunes en un parque cerca de Bartow cuando presuntamente iba a venderle marihuana a unos sujetos, según información oficial.

La Oficina del Alguacil del condado Polk anunció la captura de Jevon Berrien, Jr. y Margus Johnson, ambos de 16 años, quienes a través de pruebas recabadas por los detectives y conversaciones en redes sociales con la víctima, coincidieron con el mortal asesinato de Taguri, de 17 años.

Tras registrar la vivienda de Berrien Jr., quien mantuvo comunicación con Taguri, las autoridades encontraron una pistola cargada en la habitación del menor junto a varias piezas de parafernalia de drogas con residuos de marihuana.

No obstante, se halló otra arma de fuego en el cuarto del padre de Berrien Jr., así como artículos de parafernalia de drogas junto a un recipiente de metanfetamina. Además, en el carro del padre del menor también había una bolsa de marihuana del tamaño de un galón, según la Oficina del Alguacil del condado de Polk.

Jevon Berrien Jr. quien ya había sido arrestado en 2017 por robo, ahora enfrenta múltiples cargos criminales, entre ellos: asesinato en primer grado, intento de robo a mano armada, conspiración para cometer robo a mano armada, posesión ilegal por un menor de un arma de fuego, posesión de marihuana y posesión de parafernalia.

Por su parte, Margus Johnson, quien estaba escondido en la vivienda de Berrien Jr. al momento del registro, está acusado de asesinato en primer grado, intento de robo a mano armada y conspiración para cometer robo a mano armada.

La Oficina del Alguacil del condado Polk presume que hayan al menos dos sospechosos más involucrados en la muerte de Taguri, por lo que hace un llamado a cualquier persona que tenga información a reportarla de forma anónima ante la línea de Heartland Crime Stoppers llamando al 1-800-226 TIPS (8477), o marcando ** TIPS desde su teléfono celular, por lo cual podría obtener una recompensa de hasta $5,000.

17 yr old Taigur Taguri was gunned down & brutally murdered at Gordon Heights Park in #Bartow on Mon 6/7 around 9:40 pm. Someone knows something. Contact @heartlandcs to remain anonymous and collect a CASH REWARD. Details here https://t.co/dH37SgBK7y pic.twitter.com/kNBEM0jh9W

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) June 8, 2021