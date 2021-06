El Salvador se convierte en primer país del mundo con el Bitcoin como moneda oficial

(NOTICIAS YA).- Es oficial la asamblea legislativa de El Salvador hizo historia al aprobar la “Ley Bitcoin" con 62 votos a favor.

Carlos Romero, quien es experto en economía, finanzas e inversions en Washington DC, afirma que el uso del Bitcoin como una de las monedas oficiales en el salvador, podría traer repercusiones a los salvadoreños en el exterior.

Romero advirtió que “afectará el envío de remesas en cuento al proceso pues un familiar debe estar al día del valor de la moneda para no verse afectado”.

Para el especialista aunque todavía se conserva el envío de remesas o pagos hacia El Salvador por medio del dólar, el hacerlo por medio bitcoin la transaccón podría ser confusa.

"Los pagos por una compra de inmuebles en el salvador desde estados unidos se veran afectados por la inestabilidad del valor del bitcoin, la volatidad es evidente", dijo el experto.

Agergó que lo más preocupante del tema es que no existe un responsable directo o al menos conocido, pues "¿Qué gobierno respalda al Bitcoin, existe un banco central para llamar si su cuenta de Bitcoin quedo a cero, a quien le llamará o preguntará para que le ayude?, no no existe".

Sin embargo para los diputados de Nuevas Ideas, esta es una oportunidad de unirse al mundo, de ingresar a la tecnológico, que entre otras cosas ofrece oportunidades a las personas.

El presidente Nayib Bukele dijo a través de Twitter que: "Se construirá una infraestructura satelital para que los salvadoreños en zonas rurales se conecten a Internet y a la red #Bitcoin en lugares donde la conectividad es deficiente. @Blockstream contribuirá con su tecnología para hacer de la nación un modelo para el mundo".

La ley es específica pues afirma que todos los pagos podrán ser realizados por medio de Bitcoin, sin excepción.