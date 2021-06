Es posible que este año tampoco pueda realizar sus celebraciones

(NOTICIAS YA).-El 2020 llevó al borde del fracaso a los organizadores de eventos

Pero en el 2021 la preocupación es otra:

‘Pues ahora quisiera que hubiera más sábados en el mes’, dice entre risas Teresa mientras explica que la razón es que ‘toda la gente está buscando salones para sus fiestas que no pudieron realizarse el año pasado’.

Y aunque a la mayoría de las personas prefieren el sábado para hacer sus eventos, han tenido que ajustarse a la disponibilidad, pero incluso así, no ha sido suficiente.

Los salones de eventos están completamente ocupados por lo menos hasta septiembre, por lo que la recomendación es que programe su fecha con suficiente anticipación.

Pero no solo los salones de eventos están batallando con la tormenta de bodas, quince años y todo tipo de celebraciones, las floristerías están enfrentando una escasez de productos.

‘Hay colores ahorita para las quinceañeras y bodas, colores especiales que piden y no los he podido conseguir a veces’, cuenta Irma Cendejas, propietaria de una floristería.

Lo que no solamente le causará estrés por no encontrar lo que busca, sino que también afectará su bolsillo.

‘Más cara porque como no tienen los colores y no ordenaron con tiempo me cuesta un poco más cara’, asegura Irma.