¡OFICIAL! Representante Val Demings lanza su campaña para el Senado

(NOTICIAS YA).- La representante estadounidense por el distrito número 10 de Florida Val Demings (D) , exjefa del Departamento de Policía de Orlando, anunció el miércoles su candidatura al Senado de los Estados Unidos.Demings, cuyo esposo Jerry es el alcalde del condado de Orange, se enfrentará al senador estadounidense Marco Rubio en 2022.

Demings, de 64 años, fue jefe de policía de Orlando de 2007 a 2011 y obtuvo reconocimiento nacional como fiscal de la Cámara en el primer juicio político del ex presidente Donald Trump. También estaba en la lista corta de compañeros de fórmula del presidente Joe Biden.

Se había especulado que Demings se postularía para gobernador, enfrentándose a Ron DeSantis, pero al ejecutar una campaña en el Senado, evita lo que podría ser una primaria divisiva y le da a los demócratas un nombre bien conocido para competir en un estado donde las elecciones a menudo son decidido por un estrecho margen.

I stand with our faith leaders and LGBTQ community against discrimination. As a woman of strong faith, I believe that hatred should have no place in our hearts. #Pridehttps://t.co/M36jin9CVJ

