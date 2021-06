Polémica ante decisión de Royal Caribbean de no exigir vacunas COVID-19 a sus pasajeros

(NOTICIAS YA).- Luego de más de un año de paralización en la industria de los cruceros debido a la pandemia del COVID-19 y con un proceso de vacunación contra el virus avanzado en el país, Royal Caribbean anunció su regreso al mar a inicios de julio, donde no exigirán a sus pasajeros estar inmunizados contra el coronavirus, pero recomendarán hacerlo.

CDC da luz verde a línea de crucero para operar al 95%

La flexibilización de estas políticas en cuanto a la vacunación de los viajeros de Royal Caribbean han generado polémica, debido a que luego de más de un año de lucha contra el COVID-19 y las medidas se bioseguridad que se han tomado para evitar más contagios de coronavirus, que superan los 33 millones en Estados Unidos, se debate una posible ola de casos.

Ahora, zarpando desde Miami, Florida el próximo 02 de julio en su embarcación Freedom of the Seas, Royal Caribbean no exigirá que sus viajeros estén vacunados, pero hacen la recomendación de inocularse.

We're so happy to see you again. Welcome back!

📸: Theoni P. pic.twitter.com/j33LZypiR9

— Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) June 7, 2021