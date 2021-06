Decenas de familias mexicanas logran reunirse tras 20 años de separación

(NOTICIAS YA).- Este jueves, decenas de familias mexicanas fueron reunificadas luego de más de dos décadas separadas por motivos migratorios.

Gracias a la Fundación de Hidalguenses de Florida con el respaldo de Consulado de México en Orlando, 30 familiares provenientes de México pudieron volver a abrazar a sus hijos y conocer a sus nietos.

Esta noble iniciativa que comenzó en el año 2017, es realizada cada año con familias mexicanas que tienen hijos en Estados Unidos con la imposibilidad de viajar a su país a reencontrarse con ellos. Sin embargo, a pesar de que estos padres contaban con visas ya aprobadas, debido a la pandemia del COVID-19 no pudieron venir a visitar a sus familias.

Finalmente, este jueves decenas de madres y padres llegaron a la sede del Consulado de México en Orlando y fueron trasladados hasta la ciudad de Largo, donde se llevó a cabo el emotivo reencuentro.

Una de las familias reunificadas fue la de Lucía Calderón, proveniente de Juárez quien tenía 23 años sin ver a su hija y no conocía a sus dos nietos.

"Yo le pedí a Dios que la volviera a ver y me dió esa dicha de volver a verla. Mi papá acaba de morir hace un año y no me dió la dicha de volver a verlo", expresó Elodia Calderón, tras reencontrarse con su madre.