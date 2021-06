¡Semis de conferencia en la NBA! Sigue aquí la actualización diaria

(NOTICIAS YA).- Los playoffs de la NBA están en su etapa de semifinales de conferencia, con partidos prácticamente todos los días rumbo a las Finales. Ya quedaron en el camino equipos como los Lakers, Celtics, Heat o Warriors, y quien sea que se corone campeón lo hará después de décadas - o por primera vez en su historia.

Solo 76ers, Bucks y Hawks han probado las mieles del título de la NBA, en 1983, 1971 y 1958 respectivamente, mientras que Nets, Jazz, Clippers, Nuggets y Suns nunca han sido campeones.

Así va al momento cada serie de postemporada:

These games were for our fans! Thanks for showing up and showing out Phoenix!

Headed to Denver!#RallyTheValley | 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐍𝐓𝐋𝐄𝐒𝐒. pic.twitter.com/2jn7gDFWk2

— Phoenix Suns (@Suns) June 10, 2021