Tiroteo en Publix de Florida deja tres muertos, incluyendo a un niño

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Palm Beach informó este jueves la muerte de tres personas, incluyendo un niño, luego de un tiroteo suscitado dentro de un Publix en esta entidad. Las autoridades indicaron que la investigación se encuentra activa.

Trascendió que los agentes hallaron los cuerpos de un hombre, una mujer y un niño cerca de las 11:30 a.m. de este jueves dentro de un supermercado Publix, ubicado en la esquina de Royal Palm Beach Boulevard con Okeechobee Boulevard, dentro de la plaza The Crossroads. Según la policía, la persona que abrió fuego contra las víctimas es uno de los fallecidos.

No existe amenaza al público ni se trata de una escena de tiroteo activa, según la Oficina del Alguacil del condado Palm Beach.

Detectives are investigating a shooting that took place INSIDE Publix in RPB. Upon arrival deputies located three individuals deceased from gunshot wounds, one adult male, one adult female and one child. The shooter is one of the deceased. This was NOT an active shooter situation pic.twitter.com/G9KgTr3Mmp

— PBSO (@PBCountySheriff) June 10, 2021