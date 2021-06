Tiroteo en Temple Hills cobra la vida de un hombre

(NOTICIAS YA).- La policía del Condado de Prince George's investiga el asesinato de un hombre a balazos ocurrido en Temple Hills, crimen que ha dejado a esta comunidad en alerta.

Al parecer todo comenzó con una discusión entre dos vecinos que ocurrió en una vivienda de esta calle Joel Lane en Temple Hills. La policía continúa investigando este crimen y actualmente han identificado al fallecido como Adrian Trice de 39 años de edad.

La tranquilidad de este vecindario se vio interrumpida a eso de las 9 de la noche cuando los residentes de la zona escucharon los disparos. Cuando las autoridades llegaron a la escena, fue demasiado tarde, ya que la víctima fue declarada muerta en la escena.

“Vinieron todos los oficiales en dos o tres minutos. Vinieron rápido pero no se pudo hacer mucho. Era una persona muy trabajadora, un joven que se dedicaba a su hogar. Deja en la orfandad a una criatura de 4 años, es difícil. Y aquí lo más importante es el control de armas. Estamos viviendo momentos difíciles", comentó Esteban Rodríguez, vecino de la zona afectada.

Para los vecinos de este sector, el hecho es fuente de preocupación ya que la zona según dicen es muy tranquila. Y los vecinos, de distintos orígenes y razas, viven en armonía.

“Tenemos dos años de vivir acá y me he sentido muy segura, da un poco de temor pero son cosas que pasan, es duro y más para una madre. La verdad nunca había visto algo así, es bien tranquilo el lugar", opinó una madre de familia que vive en la zona, quien optó no dar a conocer su nombre.

Las autoridades informaron sobre el arresto de Jared Wilson de 37 años que también es residente de la zona. El sospechoso enfrenta cargos por homicidio en primer y segundo grado. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Por su parte Rodríguez considera que los residentes de la región deben de resolver sus problemas sin la necesidad de la violencia.

“Estoy muy sorprendido porque no es común eso por acá. Ahora lo único que podemos hacer es aconsejar a los jóvenes a tener más cuidado con las armas. Esto se podía resolver hablando, pero ahora se desgraciaron dos familias", comentó.