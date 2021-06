60 millones de vacunas de Johnson & Johnson no podrán usarse según FDA

(NOTICIAS YA).- Alrededor de 60 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus de Johnson & Johnson no podrán utilizarse, de acuerdo con la La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), esto debido a una posible contaminación en una fábrica de Baltimore.

De acuerdo con The New York Times, los reguladores federales informaron a Johnson & Johnson que alrededor de 60 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, producida en una fábrica de Baltimore en problemas, no pueden usarse debido a una posible contaminación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó descartar hasta 60 millones de dosis procedentes de la planta en Baltimore, donde hace tres meses, por un error, se mezclaron vacunas de AstraZeneca y el fármaco de la empresa estadounidense.

Sin embargo la FDA permitirá que se distribuyan alrededor de 10 millones de dosis en los Estados Unidos o se envíen a otros países, pero con la advertencia de que los reguladores no pueden garantizar que Emergent BioSolutions, la compañía que opera la planta, siguió las buenas prácticas de fabricación, citó la fuente.

Una confusión en la fábrica

La confusión se produjo a finales de marzo en una planta de la firma Emergent BioSolutions, en la ciudad estadounidense de Baltimore, donde se preparaban vacunas de AstraZeneca y J&J.

Dicha fábrica ha permanecido cerrada durante dos meses debido a preocupaciones regulatorias y la FDA ha estado tratando de averiguar qué hacer con al menos 170 millones de dosis de vacuna que quedaron en el limbo después del descubrimiento de un gran contratiempo en la producción que involucró a dos vacunas fabricadas en la fábrica de Baltimore.

