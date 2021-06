(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- El hospital Memorial del Valle de Salinas con el apoyo de la Fundación Hospicio lanzan un programa para ayudar a que las personas que han perdido un ser querido a causa del COVID-19 para que puedan hacer su proceso de duelo y además es gratuito

Agradecimientos, es el sentimiento de Esperanza Medina a los fundadores del programa "Vamos Sanando" del hospital Memorial del Valle de Salinasa los familiares de los pacientes que han fallecido por el COVID-19, programa que ha contado con fondos de la Fundación Hospicio, para ser ese apoyo en tiempos de crisis. El padre de Esperanza Medina al señor Emiliano Vera falleció de COVID en agosto del 2020 a sus 92 años. Ella encontró en "Vamos Sanando" esa luz de esperanza que necesitaba.

Ella dijo logró aceptación y una forma saber de qué es un ciclo de vida, que debe tener el recuerdo de su padre que dejó huella en cada uno de sus familiares porque fue un ser que lo dió todo.

Esperanza y su padre se contagiaron del COVID, Esperanza lo superó su padre falleció en el hospital. Según Esperanza su papá le pidió que no quería estar conectado a ninguna máquina y tuvo que ser trasladado al hospital, únicamente se le dió asistencia de oxígeno. Toda la vida trabajo como campesino y fue brasero del valle de San Joaquin y del valle de Salinas.

Según Esperanza sin este programa su vida hoy no sería la misma Ella piensa que sin este programa no podría pensar correctamente , no estaría bien . La consejera Silvia le dió las herramientas que necesitaba para poder manejar su duelo y su dolor.

Es el programa "Vamos Sanando" se han atendido cerca de 40 personas, la consejera Silvia Austerlitz ha realizado cerca de 70 sesiones de apoyo.

Según Silvia este programa brinda asistencia para que las personas puedan hacer el duelo y es un programa ofrecido por el Hospital Memorial del Valle de Salinas. Lo que se le ofrece a la gente es un espacio seguro donde poder compartir su experiencia de las cosas que han vivido sobre la muerte de un ser qurido, a veces dentro de la familia todos están sufriendo con emociones intensas y el hecho de poder tener una persona de afuera confidencial, segura donde puedan compartir la experiencia, les ayuda a superar la situación

Este programa es gratuito y estará disponible hasta febrero del 2022.