Emiten aviso para hervir el agua en el área de Encanto, tras dañarse tubería de agua

(NOTICIAS YA).-La ciudad de San Diego emitió un aviso de hervir el agua para la comunidad del área de Encanto después de que un contratista golpeó una tubería de agua el jueves por la noche.

El área afectada incluye Encanto, Emerald Hills, Jamacha y Broadway Heights. El área cubre el norte de Brooklyn Avenue, el sur de la ruta estatal 94, el oeste de 69th Street y el este de Kelton Road, Leppert Court, las cuadras 1100-1469 de Watwood Road y las cuadras 1000-1400 de Larwood Road.

El aviso se emitió este jueves después de que un contratista que trabajaba cerca de la intersección de Imperial Avenue y 65th Street golpeara una tubería principal de agua, dijeron las autoridades.

Como precaución, la ciudad recomienda a los residentes que hiervan agua del grifo o utilicen agua embotellada para beber o cocinar hasta nuevo aviso. Se aconseja a los residentes que hagan rodar el agua durante un minuto para matar las bacterias y otros organismos en el agua.

La ciudad espera que se restablezca el servicio de agua el domingo 13 de junio.

