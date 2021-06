Revelan detalles del asesinato de la abuela y su nieto de 1 año en Publix de Florida

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach anunció este viernes nuevos detalles sobre el caso de asesinato-suicidio dentro de un Publix en esa entidad, donde un hombre disparó mortalmente contra una mujer y un niño y luego se quitó la vida la mañana del jueves.

Según las autoridades, entrevistaron a 30 personas que estaban dentro del Publix de Royal Palm Beach y recuperaron el video de todo el incidente, donde pudieron observar cuando a las 11:00 a.m., las víctimas entraron al supermercado. Luego, a las 11:29 a.m. el sospechoso entró a Publix y se dirigió a las 11:31 a.m. a la sección de productos agrícolas donde estaban las víctimas y sacó su arma.

El sospechoso le disparó primero al niño y al la abuela interferir contra el agresor, su arma se atascó. Sin embargo, después de algunos forcejeos, abrió fuego contra la abuela y luego contra sí mismo, así como lo indicó la policía,

Trascendió que el agresor, identificado como Timothy J. Wall, de 55 años, se había declarado en bancarrota a principios de 2021, con deudas que sobrepasaban los $200,000, según expedientes.

Además, La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach indicó que este suceso pudo prevenirse, ya que presuntamente Wall tenía problemas de salud mental y según su misma esposa había estado actuando de manera "extraña y paranoica".

Según el Alguacil Ric Bradshaw, el sospechoso expresó en Facebook que quería matar personas y niños.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado si el agresor y sus víctimas tenían alguna conexión, la policía indicó que no han encontrado antecedentes penales de Wall.

Según información oficial, no se revelará la identidad de las víctimas luego de que su familia se apegara a la Ley de Marsy, pero se dió a conocer que la abuela que fue víctima de Wall tenía 69 años de edad, mientras que el menor tenía 1 año de edad.

