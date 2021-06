¿Se puede regularizar un estatus cuando se ingresó a EE.UU. con una visa, pretendiendo ser otra persona?

(NOTICIAS YA).- Al ingresar a Estados Unidos con visa y querer regularizar el estatus dentro del país, no siempre es de una respuesta positiva, pues hay casos como los que veremos a continuación que requieren de una investigación profunda.

PREGUNTA UNO

Soy salvadoreño. Entré ilegalmente el año pasado, y ayer cumplí los 21 años. Me detuvieron cuando hice el cruce, pero aún no me han dado algún aviso de ir a corte.

Mi papá está tratando de tramitar una visa U, porque lo asaltaron y lo golpearon bien feo. Quiero saber si la visa U me la pueden dar a mí también, y que usted me diga cuando me van a citar a corte.

RESPUESTA UNO

Para averiguar si tu caso ya ha sido programado por la corte de inmigración, debes llamar al número 1 800 898 7180. Ten tu número de expediente a mano (el que comienza con la letra A), y sigue las instrucciones de la máquina.

Sobre una posible visa U a través de tu papá, eso dependería si papi presentó la solicitud de la visa U antes de que cumplieras los 21 años. Si así fue, calificas para una U pese que hayas ya cumplido la mayoría de edad.

Pero fíjate: para la visa U, tu papi primero tenía que lograr una certificación de la policía haciendo constar que merece la U.

Solamente si obtuvo esa certificación pudo pedir la U. Si solo logró la certificación antes de que cumplieras los 21 años pero no pudo presentar la solicitud para la visa U a tiempo, no calificarías.

Habría que evaluar la documentación que tiene tu papá.

PREGUNTA DOS

Me llamo Lydia y soy peruana. Quiero hacerme residente, a través de mi novio. Nos vamos a casar el sábado. Él es ciudadano.

Mi pregunta es: ¿me afectaría que yo haya entrado a Estados Unidos con una visa de turista pretendiendo ser hija de mi tía? Tenía 12 años cuando llegué con mi tía.

Ella me consiguió la visa con una partida de nacimiento que decía que ella era mi mamá.

RESPUESTA DOS

Lydia, no creo que te afecte. Una niña de 12 años no tiene edad para intencionalmente defraudar a Inmigración.

La tía tiene tremendo lío, porque ella cometió fraude y también sirvió de coyote. Tu no.

Te aconsejo que presentes el caso con una constancia detallada de tu parte, explicando exactamente lo que ocurrió.

Presenta también tu verdadera partida de nacimiento y la falsa.

Por supuesto, necesitarás prueba de que entraste con visa. De todos modos, si Inmigración alega fraude de tu parte, podrás pedir una exención (un waiver) a través de tu esposo.

No creo que te lo nieguen. Buena suerte. También a tu tía... Ella va a necesitar más suerte que tú.