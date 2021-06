¿Se puede solicitar la residencia de una "pareja" que solo se conoce por medio de Facebook?

(NOTICIAS YA).- Damos seguimiento a los casos migratorios con el abogado José Pertierra, quien responde sobre diferentes temas, entre ellos las peticiones de los familiares desde Estados Unidos.

PREGUNTA UNO

Soy uruguayo, pero también soy ciudadano de Estados Unidos. Quiero poder traer a mi novia. Ella es chilena. La conocí por Facebook, pero todavía no nos hemos encontrado personalmente.

Yo trabajo en construcción y el empleador no me quiere dar tiempo libre para poder viajar a Chile. Me han dicho que puedo traerla con una visa de novia. Quisiera que me explique como funcionaría eso.