Viernes con lluvias de moderadas a intensas en el DMV

(NOTICIAS YA).- Este viernes será lluvioso en el DMV por lo que no se descartan las posibilidades de inundaciones en algunas calles vulnerables.

AccuWeatherLa cuenta oficial del Servicio Nacional de Meteorología de nuestra región afirma que habrán acumulaciones significativas en nuestra área, y no se descartan las inundaciones repentinas.

How much rainfall has the area received in the last 24 hours (ending 10 AM)? Take a look at the graphic (radar derived in color fill) and the attached link. More rain is in the forecast with a Flash Flood Watch in effect for many! https://t.co/VqtsRgyNfg pic.twitter.com/3swQe7191v

— NWS Baltimore-Washington (@NWS_BaltWash) June 11, 2021