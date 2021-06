Descubren una estrella gigante que parpadea dentro de la Vía Láctea

(NOTICIAS YA).- Una estrella gigante parpadea cerca del centro de nuestra Vía Láctea como un faro estelar, según nuevas observaciones de los astrónomos. La estrella se encuentra a más de 25,000 años luz de la Tierra.

LEE: Astrofotógrafo pasó 12 años haciendo un mosaico de la Vía Láctea

Conocida como VVV-WIT-08, la estrella se atenuó tanto que casi desapareció de la vista durante la observación de los astrónomos.

No es raro que el factor de brillo de una estrella cambie. Algunas estrellas pulsan, o bien, una estrella dentro de un par estelar, llamado binario, puede ser eclipsada por otra. Pero es increíblemente raro que una estrella se desvanezca y vuelva a brillar, es decir, que parpadee.

La observación de esta estrella ha llevado a los investigadores a creer que puede pertenecer a una nueva clase: un sistema estelar binario “gigante parpadeante”. Esta clase incluye estrellas gigantes cien veces mayores que nuestro sol que son eclipsadas cada pocas décadas por una compañera invisible, que podría ser un planeta u otra estrella.

Es probable que esta compañera esté rodeada por un disco de materia que oculta a la estrella gigante, lo que provoca el patrón de parpadeo observado por los astrónomos.

Esta es una impresión artística de VVV-WIT-08, una estrella gigante “parpadeante” cerca del centro de la Vía Láctea. El estudio se publicó el viernes en el boletín Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

El centro de nuestra galaxia es una región densa que incluye un agujero negro supermasivo, supercúmulos de estrellas, corrientes de gas y filamentos magnéticos.

LEE: Descubren una galaxia que es un enorme “anillo cósmico de fuego”

“Es sorprendente que apenas hayamos observado un objeto oscuro, grande y alargado pasar entre nosotros y la estrella distante, y tan solo podemos especular cuál es su origen”, dijo Sergey Koposov, coautor del estudio y profesor de astronomía observacional en la Universidad de Edimburgo, en un comunicado.

En un primer momento, los investigadores especularon con la posibilidad de que un objeto oscuro desconocido pasara por delante de la estrella gigante, pero esto solo sería posible si existiera un gran número de estos objetos en la galaxia, lo cual es poco probable.

El estudio de otros sistemas estelares tan singulares, como las estrellas gigantes que se oscurecen y se iluminan, o que muestran este patrón de parpadeo, ayudó a los investigadores a determinar que podría existir una nueva clase de estrellas gigantes parpadeantes que es necesario investigar. Hasta ahora, parece que hay unos seis sistemas de este tipo.

El sistema estelar de este estudio se encontró utilizando el sondeo “VISTA Variables in the Via Lactea”, o VVV. Este proyecto, que utiliza el telescopio VISTA del Observatorio Europeo Austral en Chile, ha observado mil millones de estrellas durante casi una década para ver cómo varían su brillo.

“De vez en cuando encontramos estrellas variables que no encajan en ninguna categoría establecida, a las que llamamos objetos ‘what-is-this’, o ‘WIT'”, explicó Philip Lucas, líder del proyecto VISTA y profesor de la Universidad de Hertfordshire, en un comunicado. “Realmente no sabemos cómo surgieron estos gigantes parpadeantes. Es emocionante ver estos descubrimientos del VVV después de tantos años de planificación y recopilación de datos”.

El oscurecimiento de la estrella también se observó mediante el Experimento Óptico de Lentes Gravitacionales, conocido como OGLE, un estudio del cielo dirigido por la Universidad de Varsovia. Los conjuntos de datos de ambos estudios mostraron que la estrella se oscureció por igual en el infrarrojo y en la luz visible.

Los astrónomos seguirán buscando más sistemas de estrellas gigantes parpadeantes para saber más sobre ellas.

“Sin duda hay más por encontrar, pero el reto ahora es averiguar cuáles son las compañeras ocultas y cómo llegaron a estar rodeadas de discos, a pesar de orbitar tan lejos de la estrella gigante”, comentó Leigh Smith, líder del descubrimiento e investigador asociado en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en un comunicado. “Al hacerlo, podríamos aprender algo nuevo sobre cómo evolucionan este tipo de sistemas”.

LEE: Astrónomos descubren ‘Supertierras’ cerca de nuestro sistema solar