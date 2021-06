Adolecente de 16 años y hombre de 24 baleados cerca de UCF

(NOTICIAS YA).- Un joven adolecente de 16 años y un hombre de 24 fueron baleados el domingo por la noche cerca de la Universidad de Florida Central, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. El tiroteo se informó a las 10:20 p.m. en 12024 Walden Woods Drive en State Road 434, al sur de UCF.

A 16-year-old boy and 24-year-old man are being treated in the hospital after a shooting on Walden Woods Drive. Deputies say while they were here on the scene… the two people were being dropped off at two different hospitals. I’ll tell you more about what I know at 6 and 6:30. pic.twitter.com/hpp72fuj9T

— Treasure Roberts (@News6Treasure) June 14, 2021