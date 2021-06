Consejos para combatir peligrosa ola de calor en San Diego

(NOTICIAS YA).-Autoridades anuncian consejos para combatir la peligrosa ola de calor que azota al condado de San Diego con temperaturas sofocantes, de acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se alcanzarán temperaturas de tres dígitos, “peligrosamente calientes”, desde los 113 hasta los 122 grados en los desiertos a partir del martes. En los valles occidentales, las temperaturas podrían alcanzar los tres dígitos el martes y miércoles.

Advierten sobre “peligrosa” ola de calor que azotará a San Diego

Mientras que para las montañas se pronostican temperaturas tan altas como 102 para el martes y 103 el miércoles, según dijeron los meteorólogos.

El servicio meteorológico advirtió que las extremas temperaturas aumentarán significativamente incrementando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para quienes trabajan o participan en actividades al aire libre.

Debido a las altas temperaturas que se presentarán durante la semana, el Condado de San Diego decidió abrir zonas frías o “cool zones” para combatir el calor. Las zonas frías son ubicaciones con aire acondicionado en las zonas más cálidas del condado.

Para más información sobre las zonas frías visita: http://www.coolzones.org/

Hot and dry weather is expected this week. with record high temperatures possibly broken across the region. Remember to look before you lock. #nvwx pic.twitter.com/IuhW4cSdD2

— NWS Elko (@NWSElko) June 14, 2021