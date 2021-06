Controversia ante nueva ley anti-discriminatoria de la comunidad LGBTQ 3

La Junta de la Ciudad de Wichita podría votar este martes, 16 de junio para añadir una nueva ley anti-discriminatoria. Sin embargo, ya está causando controversia ya que, de acuerdo a activistas, no contiene específicas normas a seguir ni maneras de enforzar la ley. Kerry Wilks, directora de Equality Kansas, una organización de abogacía de la comunidad LGTBQ siente que la ley no va lo suficientemente lejos para protejer a las comunidades marginalizadas. Wilks dice que la ordenanza no significa nada ya que no tiene mecanismos de re-enfuerzo en ella.

"Hay razones por las que necesitamos estas normas. Hay gente que las despiden por ser gay. Gente que las echan de sus casas y apartamentos por ser gay" dice Wilks, directora de Equality Kansas.

También expresa su simpatía por los jóvenes que pensarán que salen de sus casas sabiendo que hay una ley anti-discriminatoria pero que realmente no están a salvos.

La mencionada ley prohibiría la discriminación basada en edad, raza, orientación sexual, o discapacidad en la ciudad. Sería la primera ley de su tipo en más de 20 años, cuando un decreto parecido fue derogado.

La ciudad se ha dado cuenta de las quejas del grupo.

En la mañana del domingo 13 de junio, el alcalde Brandon Whipple respondió a través de una publicación en Facebook, en donde explicó que la ordenanza es un primer paso y que habría que construir sobre ella.

"Esta ordenanza no-discriminatoria fue creada como un punto de referencia y tiene que ser más definida, particularmente cuando la nueva junta de Diversidad, Inclusión y Derechos Civiles esté completamente establecida" dijo el alcalde Whipple en la publicación.

Whipple añadió que planea en abogar por una enmienda que remueve una línea que detiene a la ciudad de crear re-enfuerzos separados en la reunión del martes.

El Vice alcalde Brandon Johnson también contactó a Wilks para empezar un diálogo sobre que cambios su organización quiere ver con respecto al decreto en la ciudad. A lo cual Wilks respondió que no es suficiente en ganar su apoyo en la ordenanza ya que está escrita y cualquier cambio sugerido no estaría listo para el martes, pero que Equality Kansas está dispuesto a trabajar con la ciudad para ajustar la ley.

La junta votará en el decreto el martes, 15 de junio.