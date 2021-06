El Centro Cívico ofrecerá duchas y servicios de lavandería gratis

El Centro de Parques y Recreación de Denver junto con la compañía sin fines lucrativos Showers For All empezará a ofrecer servicios de duchas y lavandería en el Centro Civico en Denver para personas que lo necesiten.

La crisis sanitaria y de salud que estamos viviendo como sociedad en estos momentos afecta enormemente a las personas que no tienen un hogar o casa. Por esta razón, el trailer móvil de Showers For All está colaborando con la ciudad de Denver para brindar estos servicios en el Centro Cívico, lugar que usualmente tiene un alto tráfico de personas en esta condición. El trailer móvil proveerá dos baños completos y múltiples lavadoras y secadoras a personas sin hogar y necesitados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche los lunes y jueves hasta el final de junio.

La organización Showers For All es una iniciativa del Proyecto Dignidad, conocido en inglés como Project Dignity. Ellos trabajan con personas sin hogar, la comunidad más vulnerable y amenazada. La misión de la organización es empoderar a esta comunidad y alejarla de las calles través de la restoración de la dignidad y esperanza.

Showers For All puede operar gracias al apoyo y ayuda de donaciones individuales, las cuales se puecen hacer en la página web de https://www.showersforall.org/.