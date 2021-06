Esto es lo que Adamari Lopez quiere hacer a sus 50 años y tras su separación

(NOTICIAS YA).-La actriz y conductora puertorriqueña, Adamari López, confiesa lo que quiere hacer a sus 50 y tras su divorcio.

Es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana y se ha convertido en una inspiración.

La celebridad ha superado momentos difíciles de salud y desamor; y ahora vive el duelo de su reciente separación de Tony Costa.

Pero Adamari ha demostrado su fortaleza y, durante una reciente entrevista citando al portal de noticias ACTIVO, confesó que quiere tener más hijos a sus 50 y tras su ruptura amorosa: “Sí sin duda, si pudiera tendría otro bebé, no me siento de 50, son nuevos comienzos, en muchos sentidos y estoy lista para enfrentarlos, vivirlos y disfrutarlos”, dijo para el programa Hoy Día.

Contó también lo difícil que fue concebir: “Volver a un doctor de fertilidad y me dijera cuánto porcentaje me quedaba para ser mamá y seguía siendo tan bajito, solo un 5% de posibilidad de ser mamá y cuatro meses después inesperadamente llegó Alaia”, reveló.

Aunque la conductora no reveló cómo podría convertirse en madre nuevamente.

También dijo que se encuentra enfocada en su nueva vida saludable y se ve mejor que nunca: “Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver, decía por qué no logro bajar de peso”, reveló en la entrevista.

En Instagram, López publica parte de su rutina de entrenamiento y muestra lo mucho que sigue bajando de peso.