Gobernador de California visita Seaside, reconoce programa de vacunación y habla sobre el apertura de la economía mañana

(NOTICIAS YA).- (NOTCIAS COSTA CENTRAL).- La apertura de la economía en California comienza mañana ,los condados de la costa central dar a conocer los lineamientos que tendrán sobre esta apertura tan esperada.

A partir de mañana no habrá restricciones número de personas que pueden consumir en los establecimientos como restaurantes y otros negocios, sin embargo aunque las personas estén vacunadas aún tendrán que utilizar el cubrebocas en algunos espacios.

El gobernador de California hoy visitó el centro Oldmeyer de Seaside para reconocimiento programa de vacunación que han conformado entre concejales y otros departamentos para que personas de diversas comunidades se vacunen.

Versiones indican que el gobernador distribuyó tarjetas de regalo a quienes recién se inmunizaron, hablo sobre mañana 15 de junio con su plan de apertura el cual líderes explicaron

La directora de salud pública del condado de Monterey dijo que la vida cotidiana parecerá mucho como lo era antes de la pandemia, restaurantes, centros comerciales cines en general la mayoría de los lugares estarán abiertos sin límites de capacidad o de distanciamiento físico.

Sin embargo los los restaurantes de la región no abrirán un 100 % y continuarán con el cubrebocas

Un empleado del restaurante Fishermans Grotto dijo que debido a que están cortos de personal, no pueden abrir un 100 % porque no tienen suficientes empleados. Piensan abrir quizás en un 95 % y van a continuar utilizando el cubrebocas porque no todos los empleados están vacunados.

Aunque las personas vacunadas no necesitarán cubrebocas en la mayoría de lugares; en otros sitios deberán usarla.

Deberá utilizarse el cubrebocas en los centros de kinder a grado 12, centros de cuidado infantil, en clínicas, hospitales centros de atención, prisiones cárceles ,refugios para desamparados y el transporte público.

El Gobernador dijo que firmaría una orden ejecutiva para que los trabajadores no tengan que usar el cubrebocas en su lugar de trabajo una vez Calosha de las directrices de uso de la máscara en sitios laborales.

