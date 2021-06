La construcción del muro no es una buena medida es mucho dinero según organizaciones

Después de que el gobernador Greg Abbot anunciara que seguiría con la construcción del muro fronterizo en el estado de Texas, muchas personas de diferentes organizaciones así como dueños de propiedades en la frontera expresan su desacuerdo ante esta enérgica medida.

El gobernador texano viajó a la frontera sur del estado la semana pasada para dar varios anuncios como medida de seguridad por la crisis migratoria que se está viviendo actualmente, entre las medidas enérgicas que más llamaron la atención fue que Abbott declaró que seguirá construyendo el muro fronterizo en Texas, además de anunciar revocar las licencias que se emitieron para los refugios de los migrantes que entran de manera ilegal al país.

Ante estas declaraciones las reacciones no se hicieron esperar en la ciudad de Laredo, para los integrantes de la Coalición contra el Muro, la noticia no fue bien recibida, indican que las autoridades no están tomando en cuenta los recursos naturales que hay en la frontera.

Melissa Cigarroa expresa: “La construcción va a tirar tanto mugrero y también tenemos el agua que todos, no se tomando eso es peligroso no lo están quitando”.

“No hay dinero para ello el muro, quieren tomar millones de dólares de los impuestos, piensa algo que no es razonable” dijo Tania Benavides quien está en contra de la construcción del muro.

Para el gobernador la construcción del muro es una medida para acabar con los cruces ilegales al país y así terminar con el contrabando de personas y de droga, además de la iniciativa de arrestar a toda aquella persona que entre de forma ilegal a Estados Unidos, estas medidas también causaron asombro y enojo en la administración del presidente Joe Biden.

Los integrantes de la Coalición contra la Construcción del Muro Fronterizo creen que se deben buscar otras alternativas para tener seguridad en la zona fronteriza, piensan que la contratación de más oficiales federales y utilizar tecnología avanzada puede ser una medida muy buena para acabar con la crisis de inseguridad en la frontera.