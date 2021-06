Pence a Harris: Es hora de lidiar con la crisis fronteriza

(NOTICIAS YA).- Mike Pence se ha sumado a la creciente lista de personas que han pedido a la vicepresidenta de Kamala Harris que visite la frontera entre Estados Unidos y México.

El viernes pasado, el exvicepresidente compartió fotos en Twitter de él mismo hablando con agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas. Pence instó a Harris a lidiar con la crisis fronteriza de Biden, ya que, según reportes, ha empeorado desde el mandato del expresidente Donald Trump.

El presidente Joe Biden le encargó personalmente a Harris que tratara de controlar el aumento de migrantes que cruzan la frontera, que han estado alcanzando niveles récord en los últimos meses.

En abril, cerca de 179.000 personas fueron detenidas al intentar ingresar a la frontera, los niveles más altos desde el año pasado.

Varias figuras republicanas han criticado a Biden por su manejo de la situación fronteriza después de retroceder algunas de las políticas de inmigración más duras aplicadas en el gobierno de Trump.

Harris no solo ha sido criticada por no visitar la frontera personalmente, sino también por sus respuestas cuando se le ha cuestionado al respecto.

En una entrevista con NBC News la semana pasada, Harris afirmó falsamente que había visitado la frontera, antes de reírse y agregar que tampoco había estado en Europa como vicepresidenta cuando se le preguntó sobre el comentario.

"En algún momento, ya sabes, iremos a la frontera", dijo Harris al periodista Lester Holt de NBC.

"No ha estado en la frontera", respondió Holt.

"Y no he estado en Europa", agregó Harris. "Y, quiero decir, no entiendo el punto que estás diciendo. No descarto la importancia de la frontera", respondió la vicepresidenta.

Harris hizo los comentarios durante su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en Guatemala y México.

En una conferencia de prensa junto al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, Harris dijo a quienes esperaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos: "No vengan. No vengan. Estados Unidos seguirá haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras".

En otra entrevista con Univision, Harris también fue presionada sobre por qué aún no ha visitado la frontera.

"He dicho que me voy a la frontera", le dijo Harris a la presentadora de Univision, Ilia Calderón, el jueves 10 de junio.

"¿Cuándo va a ir a la frontera, vicepresidente?", preguntó Calderón.

"Si vamos a lidiar con los problemas en la frontera, tenemos que lidiar con los problemas que hacen que la gente vaya a la frontera. Huir a la frontera. Y esa es la causa fundamental".

"Entonces, mi primer viaje como vicepresidente de los Estados Unidos fue ir, en términos de un viaje al extranjero, a Guatemala. Estar en el terreno para abordar y estar informado de las causas fundamentales. ¿Por qué se está yendo el pueblo de Guatemala?"