Residentes en alerta tras agresiones en las vías de DC

(NOTICIAS YA).- Residentes hispanos del Distrito de Columbia aseguran que algunos indigentes que se encuentran pidiendo dinero sobre la calle 14 se han convertido en un peligro para la comunidad pues muchos se tornan violentos al momento que se le niega la ayuda.

“Unas persona se aproximaron al carro, golpearon el carro, nos siguieron. Yo decía que van a matar a mi niño grande y el otro a mi niño pequeño. Me dio miedo porque yo sé que han ocurrido balaceras en las que lo matan a uno en el auto”, explicó una residente de DC, quien por razones de seguridad, se omitió su identidad.

Recibir un disparo o perder la vida fue el temor más grande que esta salvadoreña expresa haber sentido el domingo tras salir de misa en DC luego de que dos sujetos en bicicleta la persiguieran con su familia dentro del auto por negarles dinero.

“Las personas hacían señas con las manos pero no sabíamos que estaban diciendo y nos dejaron de perseguir una cuadra antes de que llegáramos a la estación de la policía”, añadió.

Es una situación que parece agravar día tras día sobre la calle 14 según explican estos residentes.

“El problema es con los muchachos de acá de la esquina porque se ponen a tomar y piden dinero y entonces a veces están bien tomados y cuando no se les da ya lo empiezan a agredir o las amenazas que lo van a ver solo a uno y así", opinó Lazaro Orellana, residente de DC.

“A mi, yo salí a caminar a un parque y de repente me empezó a hablar un chavo que era de la calle me empezó a seguir, me hablaba pero yo no le hice caso y me dio miedo porque me siguió hasta la puerta del edificio y yo estaba embarazada”, comentó Tania, otra residente de DC.

Ante esto, los residentes dicen que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto.

Por otro lado, a través de un correo electrónico el Departamento de la Policía Metropolitana indicó que no ha recibido quejas con respecto a personas que agresivamente piden dinero en esta zona.

Le recuerdan a los residentes del Distrito que la clave es reportar este tipo de casos independientemente de su estatus migratorio.