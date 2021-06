Se ofrecerán vacunas contra Covid-19 en conocido supermercado en varias comunidades

(NOTICIAS YA).- El estado expande su programa de vacunación móvil con clínicas de inmunización en un conocido supermercado en 5 comunidades, algunas de ellas con gran población latina.

Buenas tardes compañeros, efectivamente, el gobernador anunció que desde mañana empezarán a operar estas clínicas móviles a las afueras de los supermercados Market Basket en comunidades como Chelsea, Revere, Fall River, Lawrence y Lynn.

En sus esfuerzos por alcanzar a comunidades y residentes que todavía no han sido vacunados el estado anunció esta mañana que en colaboración con la cadena de supermercados Market Basket se estará poniendo en funcionamiento varias clínicas de vacunación móviles abiertas para el público sin necesidad de cita. esto se da en momentos cuando el estado cuenta con 3.7 millones de personas completamente inmunizadas

“Hoy estamos anunciando una serie de nuevas clínicas de vacunas móviles alojadas en varios estacionamientos de market basket en todo el estado que se lanzarán mañana en 5 comunidades, aquí en Chelsea, Fall River, Lawrence, Lynn y Revere.” Dijo Charlie Baker, Gobernador.

Según funcionarios de cic health quienes administrarán estos sitios de inmunización en colaboración con la compañía de ambulancias cataldo se ofrecerá la vacuna de j&j y pfizer por lo que jóvenes mayores de 12 años también podrán vacunarse.

“No se necesita hacer cita no se necesita traer una infectiucicacion, no se neceista seguro excepto lo que son menores si necesitan tener el permiso del padre o madre o un guardián.” Rodrigo Martinez, Director de Mercadotecnia de CIC Health.

Aseguran que se estará ofreciendo un incentivo para quienes se vacunen en estas clínicas

“Cada persona que viene a vacunarse se va a llevar un gift card de $25 que pueden usar en la tienda Market Basket.” Dijo Martinez.

Algunos clientes de la conocida cadena de supermercados ven con buenos ojos la iniciativa en una comunidad donde ellos dicen todavía existe desconfianza en la vacuna

“Es una buena idea, porque es que en Chelsea hay muchas personas que no se quieren vacunar, porque yo lo he oído decir que no quieren vacunarse pero esto sería un poco mejor.” Dijo Pilar Vega, residente de Chelsea.

“Es una cosa buena para todos que la clínica está aquí porque aquí uno viene y ahí mismo pues está la clínica para seguridad de todos el mundo.” Dijo Francisca Figueroa, residente de East Boston.

Para más información sobre las locaciones y horarios de estas clínicas de vacunación móvil en los supermercados Market Basket usted puede visitar la página web http://www.cic-health.com.